Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/sandu-2070245833.html
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией - РИА Новости, 26.01.2026
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией
Президент Молдавии Майя Санду использует заявления об объединении с Румынией, чтобы надавить на Евросоюз на фоне замедления переговоров о евроинтегарции, заявил РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T07:24:00+03:00
2026-01-26T07:24:00+03:00
румыния
молдавия
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067548966_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_e84eb658d57df70d9854c3f227006b46.jpg
https://ria.ru/20260125/sandu-2070195659.html
https://ria.ru/20260123/dodon-2069990279.html
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067548966_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_29957ea4d5b723b565914522f9178c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
румыния, молдавия, майя санду, евросоюз
Румыния, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз
Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией

Дору Петруци: Санду пытается давить на ЕС заявлениями об объединении с Румынией

© REUTERS / Piroschka Van De WouwМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует заявления об объединении с Румынией, чтобы надавить на Евросоюз на фоне замедления переговоров о евроинтегарции, заявил директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Санду разрешила Кишиневу не вести переговоры с ПМР, рассказал депутат
25 января, 17:34
"Заявление Майи Санду о возможном объединении с Румынией, сделанное в подкасте британских журналистов, может рассматриваться как форма политического давления на ЕС. Заявление появляется слишком демонстративно в момент застоя, замедления или откладывания дискуссий по европейской интеграции", - заявил Петруци в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, президент не случайно высказала свою позицию, она намеренно хотела донести ее до западных партнеров. Эксперт полагает, что Санду решилась на отчаянный шаг, поскольку после парламентских выборов, прошедших осенью 2025 года, интерес Евросоюза к Молдавии заметно снизился.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Санду исключила США из числа союзников Молдавии, заявил Додон
23 января, 22:17
 
РумынияМолдавияМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала