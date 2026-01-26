Эксперт объяснил значение заявлений Санду об объединении с Румынией

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует заявления об объединении с Румынией, чтобы надавить на Евросоюз на фоне замедления переговоров о евроинтегарции, заявил директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

"Заявление Майи Санду о возможном объединении с Румынией, сделанное в подкасте британских журналистов, может рассматриваться как форма политического давления на ЕС . Заявление появляется слишком демонстративно в момент застоя, замедления или откладывания дискуссий по европейской интеграции", - заявил Петруци в эфире телеканала "Первый в Молдове".

По его словам, президент не случайно высказала свою позицию, она намеренно хотела донести ее до западных партнеров. Эксперт полагает, что Санду решилась на отчаянный шаг, поскольку после парламентских выборов, прошедших осенью 2025 года, интерес Евросоюза к Молдавии заметно снизился.