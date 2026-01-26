https://ria.ru/20260126/samolet-2070424656.html
Минтранс: информационная инфраструктура авиатранспорта работает штатно
Минтранс: информационная инфраструктура авиатранспорта работает штатно
Критически значимая инфраструктура воздушного транспорта России работает штатно, сообщили в Минтрансе по итогам совещания после устранения сбоя в системе... РИА Новости, 26.01.2026
Минтранс России: информационная инфраструктура авиатранспорта работает штатно