В аэропорту Краснодара ограничили регистрацию пассажиров
В аэропорту Краснодара ограничили регистрацию пассажиров
В аэропорту Краснодара ограничили регистрацию пассажиров
Сбой системы регистрации Astra привел к ограничениям регистрации пассажиров в аэропорту Краснодара, возможны корректировки в расписании
В аэропорту Краснодара ограничили регистрацию пассажиров
Сбой Astra привел к ограничениям регистрации пассажиров в аэропорту Краснодара