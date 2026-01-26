"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Временно ограничено оформление, переоформление и возврат авиабилетов и дополнительных услуг "Победы" из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила компания.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел) временно ограничено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - говорится в сообщении.