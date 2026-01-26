https://ria.ru/20260126/samolet-2070358535.html
"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования
"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования - РИА Новости, 26.01.2026
"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования
Временно ограничено оформление, переоформление и возврат авиабилетов и дополнительных услуг "Победы" из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo,... РИА Новости, 26.01.2026
аэрофлот
происшествия
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Временно ограничено оформление, переоформление и возврат авиабилетов и дополнительных услуг "Победы" из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила компания.
"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел) временно ограничено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник подобное сообщение распространил "Аэрофлот
", предупредив, что возможны и корректировки в расписании рейсов.