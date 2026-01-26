Рейтинг@Mail.ru
Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне - РИА Новости, 26.01.2026
12:31 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/samolet-2070303786.html
Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне
Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне - РИА Новости, 26.01.2026
Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне
Российские самолеты Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные только отечественными системами, прилетели в индийский Хадарабад для участия в авиасалоне, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:31:00+03:00
2026-01-26T12:31:00+03:00
экономика
индия
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-114-300
sj-100
индия
экономика, индия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-114-300, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Индия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-114-300, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне

Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в индийский Хадарабад для участия в авиасалоне

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские самолеты Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные только отечественными системами, прилетели в индийский Хадарабад для участия в авиасалоне, сообщили в "Ростехе".
"Импортозамещенный Superjet и новый Ил-114-300 прилетели на авиасалон в Индию... где с 28 по 31 января пройдет международная авиационная выставка Wings India", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря 2025, 08:00
Полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") сообщала, что авиакомпании Индии проявляют интерес к самолетам ОАК, планируется провести показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиаотрасли. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Алиханов рассказал о мерах по снижению стоимости SJ-100 и МС-21
6 января, 14:03
 
ЭкономикаИндияСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-114-300SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
