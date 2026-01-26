Ил-114-300 и SJ-100 прилетели в Индию для участия в авиасалоне

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские самолеты Ил-114-300 и SJ-100, оснащенные только отечественными системами, прилетели в индийский Хадарабад для участия в авиасалоне, сообщили в "Ростехе".
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря 2025, 08:00
Полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") сообщала, что авиакомпании Индии проявляют интерес к самолетам ОАК, планируется провести показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиаотрасли. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.