СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
04:59 26.01.2026 (обновлено: 05:23 26.01.2026)
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
Частный самолет, в котором находились восемь человек, потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн, сообщает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек

CNN: в США произошло крушение частного самолета в аэропорту Бангор

Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Частный самолет, в котором находились восемь человек, потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлёте из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером," — говорится в сообщении.
Международный аэропорт Бангор временно закрыт.
Bombardier Challenger 650 — американский бизнес-джет, производится с конца 1970-х годов, в зависимости от модификации способен брать на борт до 19 человек.
В декабре при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина разбился самолет Cessna C550. В результате погибли семь человек, в том числе бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья.
Спасатели на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
СМИ: у Филиппин затонул паром, погибло 13 человек
Заголовок открываемого материала