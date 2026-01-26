СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек

"Частный самолет Bombardier Challenger 650 с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлёте из Бангора (штат Мэн) сегодня вечером," — говорится в сообщении.

Bombardier Challenger 650 — американский бизнес-джет, производится с конца 1970-х годов, в зависимости от модификации способен брать на борт до 19 человек.

В декабре при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина разбился самолет Cessna C550. В результате погибли семь человек, в том числе бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья.