https://ria.ru/20260126/samolet-2070240226.html
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
Частный самолет, в котором находились восемь человек, потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн, сообщает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T04:59:00+03:00
2026-01-26T04:59:00+03:00
2026-01-26T05:23:00+03:00
сша
мэн (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
https://ria.ru/20260126/parom-2070239177.html
сша
мэн (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мэн (штат)
СМИ: в США при взлете разбился самолет, в котором находились восемь человек
CNN: в США произошло крушение частного самолета в аэропорту Бангор