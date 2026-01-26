В Самаре возбудили дело после обрушения потолка в детском саду

САМАРА, 26 янв - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о халатности после частичного обрушения потолка в детском саду в Самаре, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Самарской области.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что в детском саду №58 в Самаре частично обрушился потолок после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения. В момент происшествия в детском саду находились 12 детей, никто не пострадал. В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба.
"По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию инженерной системы.
Прокуратура региона уточнила в своем Telegram-канале, что на время ремонта детского сада его 29 воспитанников переведут в другой филиал учреждения. На данный момент отопление в многоквартирном доме восстановлено.
