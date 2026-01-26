В Самаре возбудили дело после обрушения потолка в детском саду

Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию инженерной системы.

Прокуратура региона уточнила в своем Telegram-канале, что на время ремонта детского сада его 29 воспитанников переведут в другой филиал учреждения. На данный момент отопление в многоквартирном доме восстановлено.