Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области
18:50 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/saldo-2070396756.html
Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области
2026-01-26T18:50:00+03:00
2026-01-26T18:50:00+03:00
Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области

Сальдо назвал информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области фейком

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в регионе, назвав ее сгенерированным нейросетью фейком, а сканы документов - примитивной подделкой.
"Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об "эпидемии ВИЧ" на Херсонщине. Это ложь! Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, - сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов - примитивная подделка", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, цель дезинформационно-пропагандистской операции противника - дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии.
"Дорогие друзья, не подавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений", - подчеркнул Сальдо.
