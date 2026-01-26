Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы эпидемии ВИЧ в регионе, назвав ее сгенерированным нейросетью фейком, а сканы документов - примитивной подделкой.
"Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об "эпидемии ВИЧ" на Херсонщине. Это ложь! Видео, где якобы выступают медицинские работники и звучит голос нашего министра здравоохранения, - сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов - примитивная подделка", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, цель дезинформационно-пропагандистской операции противника - дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии.
"Дорогие друзья, не подавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации! Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений", - подчеркнул Сальдо.
Российская компания "Промомед" готовит прорыв в борьбе с ВИЧ
8 декабря 2025, 13:22