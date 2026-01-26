Рейтинг@Mail.ru
20:26 26.01.2026
Европа не сможет защитить себя без США, заявил Рютте
Европа не сможет защитить себя без США, заявил Рютте
в мире
сша
европа
давос
дональд трамп
марк рютте
нато
европарламент
сша
европа
давос
в мире, сша, европа, давос, дональд трамп, марк рютте, нато, европарламент, евросоюз
В мире, США, Европа, Давос, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу… Но для Европы, если вы действительно хотите идти в одиночку, и те из вас, кто жаждет этого, забудьте - вы никогда не доберётесь этого с 5% (ВВП на оборону – ред.). Это будет 10%. Вам придётся наращивать собственный ядерный потенциал. Это стоит миллиарды и миллиарды евро. Вы их потеряете. В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Как писало издание Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.
Европа попала в зависимость от США, заявил Песков
25 января, 13:59
 
Заголовок открываемого материала