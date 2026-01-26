Рейтинг@Mail.ru
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО
18:03 26.01.2026 (обновлено: 18:10 26.01.2026)
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО - РИА Новости, 26.01.2026
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте признал в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента, что Европа не способна обеспечить Украину оружием РИА Новости, 26.01.2026
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО

Рютте: Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента, что Европа не способна обеспечить Украину оружием в необходимом объёме, без оружия США Украина в конфликте не удержится.
"ЕС делает здесь жизненно важную работу, пакет на 90 миллиардов евро, который внесёт огромную разницу в безопасность и в процветание Украины. Но здесь я бы действительно настоятельно призвал вас обеспечить гибкость в том, как эти средства могут быть потрачены, и не быть чрезмерно ограничительными с оговорками "покупай в ЕС". Европа сейчас строит свою оборонную промышленность, и это жизненно важно, но в данный момент она не может предоставить почти достаточно того, что нужно Украине, чтобы защищать себя сегодня и сдерживать завтра… Мы все знаем, что без этого потока вооружений из США мы не можем удержать Украину в борьбе. Буквально", - сказал он.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Русские открыто смеются". В США оценили военные действия союзников Украины
25 января, 04:04
 
