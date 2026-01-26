https://ria.ru/20260126/ryutte-2070385977.html
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте признал в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента, что Европа не способна обеспечить Украину оружием РИА Новости, 26.01.2026
Без американского оружия Украина не удержится, признал генсек НАТО
Рютте: Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия