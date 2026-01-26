Рейтинг@Mail.ru
11:23 26.01.2026
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию

РСТ: сообщения о вирусе Нипах не повлияли на турпоток из России в Индию

© AP Photo / Shijith. KМедицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщение о распространении вируса Нипах не повлияли на турпоток из России в Индию и другие страны Азии, отказов от поездок и обращений туристов пока не зафиксировано, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию и другие страны Азии. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по данному вопросу по состоянию на утро 26 января не зафиксировано", - сказал Абдюханов.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах
25 января, 15:49
Он отметил, что Минэкономразвития РФ, Роспотребнадзор и МИД России не представляли официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны. Однако туристам следует соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с животными - потенциальными переносчиками вируса.
Также нужно тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, употреблять воду только из проверенных источников либо бутилированную.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано.
В ведомстве отметили, что в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Распространение вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
25 января, 19:18
 
