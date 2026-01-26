https://ria.ru/20260126/rst-2070287581.html
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию - РИА Новости, 26.01.2026
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию
Сообщение о распространении вируса Нипах не повлияли на турпоток из России в Индию и другие страны Азии, отказов от поездок и обращений туристов пока не... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:23:00+03:00
2026-01-26T11:23:00+03:00
2026-01-26T11:23:00+03:00
россия
индия
азия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российский союз туриндустрии (рст)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070193944_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_b613d90ea7fada6ee3f2c0c07fff4265.jpg
https://ria.ru/20260125/virus-2070185254.html
https://ria.ru/20260125/rospotrebnadzor-2070205715.html
россия
индия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070193944_146:0:2815:2002_1920x0_80_0_0_c28576cd5363adcf55b9edc2853cd7af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Индия, Азия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию
РСТ: сообщения о вирусе Нипах не повлияли на турпоток из России в Индию
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сообщение о распространении вируса Нипах не повлияли на турпоток из России в Индию и другие страны Азии, отказов от поездок и обращений туристов пока не зафиксировано, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
"На данный момент сообщения СМИ о вирусе Нипах не оказали влияния на туристический поток в Индию
и другие страны Азии
. Отказов от поездок, а также обращений от российских туристов по данному вопросу по состоянию на утро 26 января не зафиксировано", - сказал Абдюханов.
Он отметил, что Минэкономразвития РФ
, Роспотребнадзор
и МИД России не представляли официальных рекомендаций воздержаться от поездок в указанные страны. Однако туристам следует соблюдать стандартные меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать антисептики, соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с животными - потенциальными переносчиками вируса.
Также нужно тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды, употреблять воду только из проверенных источников либо бутилированную.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано.
В ведомстве отметили, что в России имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.