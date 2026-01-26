Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:49 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/rpts-2070428292.html
В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия
В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия - РИА Новости, 26.01.2026
В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия
Церковь не может признать обретения людьми "цифрового бессмертия" через лишение человечности, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:49:00+03:00
2026-01-26T21:49:00+03:00
религия
москва
александр абрамов
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5f31bceb17f4a0630ed6913731422354.jpg
https://ria.ru/20260124/pravoslavie-2070019598.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d4cb0748d00e186f6dd6c05b19f3a0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр абрамов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, общество
Религия, Москва, Александр Абрамов, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Общество
В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия

Протоиерей Абрамов: раскритиковал идею цифрового бессмертия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Церковь не может признать обретения людьми "цифрового бессмертия" через лишение человечности, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей Александр Абрамов.
"Ключевая идея и цель трансгуманизма — это практическое бессмертие человека, достигаемое через перенос сознания и личности на небиологический субстрат… Церковное сознание ни при каких обстоятельствах не может согласиться с тем, что деантропологизация человека, происходящая через его дебилогизацию, это то, что человека не расчеловечивает. Тогда как трансгуманисты считают, что никакого расчеловечивания не происходит", – сказал Абрамов на Международных Рождественских чтениях в храме Христа Спасителя в понедельник.
"Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, – это вызов для верующих, сказал ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В РПЦ рассказали, можно ли отпевать кремированных
24 января, 06:12
 
РелигияМоскваАлександр АбрамовВахтанг КипшидзеРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала