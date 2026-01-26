В РПЦ оценили идею цифрового бессмертия

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Церковь не может признать обретения людьми "цифрового бессмертия" через лишение человечности, считает секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, протоиерей Александр Абрамов.
"Ключевая идея и цель трансгуманизма — это практическое бессмертие человека, достигаемое через перенос сознания и личности на небиологический субстрат… Церковное сознание ни при каких обстоятельствах не может согласиться с тем, что деантропологизация человека, происходящая через его дебилогизацию, это то, что человека не расчеловечивает. Тогда как трансгуманисты считают, что никакого расчеловечивания не происходит", – сказал Абрамов на Международных Рождественских чтениях в храме Христа Спасителя в понедельник.
"Расчеловечивание" государственного управления, попадающего под влияние искусственного интеллекта, – это вызов для верующих, сказал ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года.
