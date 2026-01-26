https://ria.ru/20260126/rostekh-2070381430.html
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
В "Ростехе" назвали причину сбоя в системе бронирования Leonardo
Причиной сбоя в системе бронирования Leonardo стала внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел" , сообщили РИА Новости в госкорпорации... РИА Новости, 26.01.2026
ростех
технологии
происшествия
