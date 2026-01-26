МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал признать новые российские регионы частью РФ и выразил мнение, что только так русскоязычное население этих территорий будет защищено.
"Я не верю, что Украина готова к миру, вопрос Донбасса должен быть решён, русскоязычное население на этих территориях достаточно пострадало. Мы должны признать новые российские территории частью России. Проживающее там русскоязычное население иначе не может быть защищено, и более 14 тысяч мирных жителей были убиты только потому, что они русские", - написал Мема в соцсети Х.
Политик добавил, что Владимиру Зеленскому "следует быть более реалистичным", если он по-настоящему хочет мира.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отметил, что заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
