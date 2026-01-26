Рейтинг@Mail.ru
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070435334.html
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о войне с Россией
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о войне с Россией
Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима нанесет урон самому Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T22:53:00+03:00
2026-01-26T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
европа
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_0:280:3107:2028_1920x0_80_0_0_2afdbac18d8f31c0fbae1bfcabc80568.jpg
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070423821.html
https://ria.ru/20260126/kovach-2070336716.html
россия
москва
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235224_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_a5a5cda6af83310d628a9b55ae38f0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Европа, НАТО, Украина
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о войне с Россией

Хортон: затягивание конфликта с Россией руками Киева навредит самому Западу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима нанесет урон самому Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"На Западе считали, что война должна продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все", — отметил он.
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 21:14
Хортон также подчеркнул, что затягивание конфликта с Россией навредит самому Западу, поскольку эта эскалация "создает все больше возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваЕвропаНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала