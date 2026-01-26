МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима нанесет урон самому Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"На Западе считали, что война должна продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все", — отметил он.
Хортон также подчеркнул, что затягивание конфликта с Россией навредит самому Западу, поскольку эта эскалация "создает все больше возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.