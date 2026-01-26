Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экипаж буксира "Алатау" спас в Южно-Китайском море гражданина Филиппин, который провёл в воде около двух суток, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"26 января в южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота, совершавшим плановый переход во Владивосток, на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток", - говорится в сообщении.
Экипажем спасательного судна ему была оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, отметили в пресс-службе. Спасенный пояснил, что он является членом экипажа танкера "С.Грейс" и оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на палубе, добавили в ТОФ.
"Планируется, что гражданин Филиппин будет доставлен российскими моряками во Владивосток, после чего ему будет оказана помощь в возвращении на родину", - заключили в пресс-службе.
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли живым
24 января, 07:25