Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экипаж буксира "Алатау" спас в Южно-Китайском море гражданина Филиппин, который провёл в воде около двух суток, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Планируется, что гражданин Филиппин будет доставлен российскими моряками во Владивосток, после чего ему будет оказана помощь в возвращении на родину", - заключили в пресс-службе.