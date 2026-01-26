Рейтинг@Mail.ru
Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 26.01.2026
22:10 26.01.2026
Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море
Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море - РИА Новости, 26.01.2026
Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море
Экипаж буксира "Алатау" спас в Южно-Китайском море гражданина Филиппин, который провёл в воде около двух суток
2026-01-26T22:10:00+03:00
2026-01-26T22:10:00+03:00
происшествия
филиппины
южно-китайское море
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
филиппины
южно-китайское море
владивосток
происшествия, филиппины, южно-китайское море, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии
Происшествия, Филиппины, Южно-Китайское море, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Российский буксир спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

Российский буксир "Алатау" спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море

Корабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экипаж буксира "Алатау" спас в Южно-Китайском море гражданина Филиппин, который провёл в воде около двух суток, сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"26 января в южной части Южно-Китайского моря экипажем спасательного буксира "Алатау" Тихоокеанского флота, совершавшим плановый переход во Владивосток, на поверхности воды был обнаружен и спасен гражданин Филиппин, проведший в воде около двух суток", - говорится в сообщении.
Экипажем спасательного судна ему была оказана необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, отметили в пресс-службе. Спасенный пояснил, что он является членом экипажа танкера "С.Грейс" и оказался в воде, выпав за борт во время проведения работ на палубе, добавили в ТОФ.
"Планируется, что гражданин Филиппин будет доставлен российскими моряками во Владивосток, после чего ему будет оказана помощь в возвращении на родину", - заключили в пресс-службе.
ПроисшествияФилиппиныЮжно-Китайское мореВладивостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
