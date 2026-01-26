"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется принять сделку, которую ему предложат Россия и американский лидер Дональд Трамп, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"После саммита на Аляске Трамп открыто выразил желание провести трехсторонние переговоры. Но все зависело от того, как поведет себя Зеленский. А он и европейцы вели себя очень плохо в глазах русских, поэтому никаких трехсторонних встреч не было. Теперь же ситуация иная. <…> У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские", — сказал он.
Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что российская и американская стороны продолжают переговоры об улучшении двусторонних отношений.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Россия ожидает, что работа на экспертном уровне в рамках рабочей группы Россия - США - Украина будет продолжена в течение недели.
Переговоры, прошедшие между США и Украиной в Давосе в четверг, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.