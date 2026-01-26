Рейтинг@Mail.ru
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070423821.html
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Владимиру Зеленскому придется принять сделку, которую ему предложат Россия и американский лидер Дональд Трамп, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:14:00+03:00
2026-01-26T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
рэй макговерн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_5d5485f467a6947d4a0b4498646733b0.jpg
https://ria.ru/20260126/kovach-2070336716.html
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070370993.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867040416_405:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_bd8749c703e2c9ef425ebf6fc2ca03fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
"Вели себя плохо". В США сделали заявление о переговорах России и Украины

Макговерн: Зеленскому придется принять сделку, предложенную Россией и США

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется принять сделку, которую ему предложат Россия и американский лидер Дональд Трамп, предположил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"После саммита на Аляске Трамп открыто выразил желание провести трехсторонние переговоры. Но все зависело от того, как поведет себя Зеленский. А он и европейцы вели себя очень плохо в глазах русских, поэтому никаких трехсторонних встреч не было. Теперь же ситуация иная. <…> У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские", — сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Киева
Вчера, 14:46
Экс-аналитик ЦРУ также отметил, что российская и американская стороны продолжают переговоры об улучшении двусторонних отношений.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Россия ожидает, что работа на экспертном уровне в рамках рабочей группы Россия - США - Украина будет продолжена в течение недели.
Переговоры, прошедшие между США и Украиной в Давосе в четверг, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град группировки Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала