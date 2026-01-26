Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР - РИА Новости, 26.01.2026
20:11 26.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР
Россия, Общество
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР

Владельцу "Машеньки" предложили войти в совет предпринимателей Подмосковья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что ему предложили вступить в совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР.
По словам Максимова, ему поступали предложения от коллег-пекарей стать общественным уполномоченным в сфере малого бизнеса.
"И было предложение, если говорить по конкретике, от ЛДПР. Приезжал ко мне господин Валерий Селезнев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, и предложил войти в экспертный совет, если я правильно сейчас это воспроизведу, по поддержке малого предпринимательства в Московской области. Конкретики пока никакой нет", - сказал Максимов в интервью агентству.
Он добавил, что пока ждет уточнений по полномочиям и задачам, чтобы обдумать предложение и принять окончательное решение.
Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, в свою очередь, подтвердил слова Максимова, отметив, что планирует закрепить за предпринимателем блок, связанный с налоговым законодательством.
"Мы ему сделали предложение (вступить в Совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР - ред.). Он сказал, что ознакомится с документами и с удовольствием примет участие в работе. Я думаю, что мы за ним закрепим блок, который бы касался налогового законодательства, налоговых изменений малого и среднего предпринимательства, в частности, выбор формы хозяйственной деятельности, вот такие как индивидуальные предприниматели или какие-то другие формы", - рассказал Селезнев РИА Новости.
Владелец люберецкой пекарни "Машенька" на прямой линии с президентом РФ 19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Путин, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь". Предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой и получил в ответ от президента корзину с угощениями и серебряный складень.
