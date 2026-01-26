Владелец пекарни "Машенька" рассказал о предложении от ЛДПР

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что ему предложили вступить в совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР.

По словам Максимова, ему поступали предложения от коллег-пекарей стать общественным уполномоченным в сфере малого бизнеса.

"И было предложение, если говорить по конкретике, от ЛДПР. Приезжал ко мне господин Валерий Селезнев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, и предложил войти в экспертный совет, если я правильно сейчас это воспроизведу, по поддержке малого предпринимательства в Московской области. Конкретики пока никакой нет", - сказал Максимов в интервью агентству.

Он добавил, что пока ждет уточнений по полномочиям и задачам, чтобы обдумать предложение и принять окончательное решение.

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, в свою очередь, подтвердил слова Максимова, отметив, что планирует закрепить за предпринимателем блок, связанный с налоговым законодательством.

"Мы ему сделали предложение (вступить в Совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР - ред.). Он сказал, что ознакомится с документами и с удовольствием примет участие в работе. Я думаю, что мы за ним закрепим блок, который бы касался налогового законодательства, налоговых изменений малого и среднего предпринимательства, в частности, выбор формы хозяйственной деятельности, вот такие как индивидуальные предприниматели или какие-то другие формы", - рассказал Селезнев РИА Новости.