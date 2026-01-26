https://ria.ru/20260126/rossiya-2070381798.html
Рябков встретился с послом Ирана
Замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:46:00+03:00
2026-01-26T17:46:00+03:00
2026-01-26T17:49:00+03:00
