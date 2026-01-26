Рейтинг@Mail.ru
17:46 26.01.2026 (обновлено: 17:49 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/rossiya-2070381798.html
Рябков встретился с послом Ирана
Рябков встретился с послом Ирана
Замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 26.01.2026
Рябков встретился с послом Ирана

Рябков встретился с послом Ирана и обсудил ситуацию по ядерной программе страны

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщил МИД РФ.
"Двадцать шестого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Состоялось обсуждение развития ситуации вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении МИД.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Иран укрепил ракетную оборону после 12-дневной войны с Израилем
24 января, 16:19
 
