"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 26.01.2026
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
Сотрудничество с Россией и Белоруссией предоставит Украине шанс на выживание, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2026
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России

Дмитрук назвал партнерство с Россией и Белоруссией шансом на выживание Украины

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сотрудничество с Россией и Белоруссией предоставит Украине шанс на выживание, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский построил концлагерь. Он уничтожает украинский народ. Он делает все, чтобы разорвать Украину с ее естественными союзниками — Беларусью и Россией. Потому что именно в единстве — наш шанс на выживание", — написал он.
По мнению Дмитрука, глава киевского режима демонстрирует, что он "разрушитель", который "сознательно сжигает мосты между нашими народами".
В середине октября президент Белоруссии призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Россией. Он отметил, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к исчезновению Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят оттяпать западную часть Украины. Счастье на территорию Украины не принесет никто, кроме славянских государств, заявил белорусский лидер.
