https://ria.ru/20260126/rossiya-2070370993.html
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России - РИА Новости, 26.01.2026
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
Сотрудничество с Россией и Белоруссией предоставит Украине шанс на выживание, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:05:00+03:00
2026-01-26T17:05:00+03:00
2026-01-26T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
артем дмитрук
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
https://ria.ru/20260126/kovach-2070336716.html
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070284318.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, белоруссия, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
"Наш шанс". Депутат Рады внезапно высказался о России
Дмитрук назвал партнерство с Россией и Белоруссией шансом на выживание Украины