Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл сбор вопросов и тем для обсуждения в ходе отчета правительства в Госдуме за 2025 год. РИА Новости, 26.01.2026
Володин открыл сбор вопросов и тем к отчету правительства в Госдуме