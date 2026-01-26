Рейтинг@Mail.ru
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме - РИА Новости, 26.01.2026
15:08 26.01.2026
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл сбор вопросов и тем для обсуждения в ходе отчета правительства в Госдуме за 2025 год.
2026
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме

Володин открыл сбор вопросов и тем к отчету правительства в Госдуме

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл сбор вопросов и тем для обсуждения в ходе отчета правительства в Госдуме за 2025 год.
Как сообщил ранее председатель Госдумы, отчет правительства РФ о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля.
"Через месяц состоится отчёт правительства Российской Федерации за 2025 год. У вас есть возможность предложить вопросы и темы для обсуждения в ходе отчёта", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Для того, чтобы оставить свои вопросы, председатель Госдумы предложил подписчикам заполнить специальную форму.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мишустин встретился с Володиным
