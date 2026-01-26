Рейтинг@Mail.ru
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия вызвала панику на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 26.01.2026
"Не имеет равных". СМИ рассказали, чем Россия вызвала панику на Западе
Российские крылатые ракеты Х-22, разработанные еще во времена СССР, по сей день не имеют конкурентов, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 26.01.2026
© Фото : public domainСамолет Ту-22М с ракетами Х-22
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : public domain
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские крылатые ракеты Х-22, разработанные еще во времена СССР, по сей день не имеют конкурентов, пишет Military Watch Magazine.
"Ракета Х-22 впервые поступила на вооружение в 1962 году, но по летным характеристикам до сих пор не имеет себе равных в мире", — сообщается в материале.
В публикации отмечается, что эти ракеты разработали для поражения противовоздушной обороны авианосных ударных групп противника.
Также издание приводит слова бывшего представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который ранее заявлял, что украинские системы ПВО не справляются с Х-22.
В среду координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска уничтожили под Николаевом ракетой Х-22. Тогда погибли иностранные военные, в том числе британские, "присутствие которых на объекте ранее неоднократно фиксировалось".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСССРРеспублика КрымНовороссийскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
