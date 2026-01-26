Рейтинг@Mail.ru
В большинстве регионов России снизилось потребление алкоголя
23:48 26.01.2026
В большинстве регионов России снизилось потребление алкоголя
экономика, пермский край, чукотка, россия
Экономика, Пермский край, Чукотка, Россия
В большинстве регионов России снизилось потребление алкоголя

РИА Новости: потребление алкоголя в России снизилось в 67 регионах

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России, сильнее всего в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Так, в декабре прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 8,06 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь. При этом оно сократилось в 67 российских регионах, а увеличилось в 18 субъектах. По новым регионам данных пока нет.
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле
21 января, 14:16
Сильнее всего в течение прошлого года потребление сократилось в Пермском крае - на 3,2 литра и в декабре за последний год составило 8,8 литра. В Иркутской области оно уменьшилось на 2,9 литра, достигнув 7,4 литра, а в Кировской - на 2,8 литра, составив 11,3 литра.
В пятерку также вошли Калужская область, где на декабрь за последний год было выпито на 2,6 литра меньше - 7,6 литра. Жители Хакасии сократили потребление алкоголя на 2,4 литра - до 10,1 литра по итогам 12 месяцев.
Еще как минимум на два литра стали пить меньше в Кемеровской, Пензенской, Смоленской и Тюменской областях, Забайкальском крае и Карелии.
Одновременно наиболее значительный прирост потребления алкоголя в 2025 году показали Чукотка - там потребление увеличилось до 14,1 литра в декабре против 12,2 в январе. В тройку вошли Воронежская область, где был зафиксирован рост на 1,3 литра - до 8,9 литра, а также Костромская область с ростом на 1,1 литра - до 11,5 литра.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Госдуме предложили размещать на алкоголе "устрашающие" картинки
21 января, 01:10
Наиболее значительное потребление алкоголя в декабре было в Ненецком автономном округе - 19,1 литра, а также в Еврейской автономной области (14,8 литра) и на Чукотке. Меньше всего алкоголя выпивали в Чечне, Ингушетии и Дагестане - менее одного литра на душу населения за последний год.
Житель Москвы в декабре в среднем выпивал 5,03 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 6,45 литра. В Новосибирской области на конец года было выпито 8,3 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 10,25 литра, в Татарстане - 8,8 литра.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
7 декабря 2025, 13:29
 
