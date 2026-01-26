В большинстве регионов России снизилось потребление алкоголя

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Потребление алкоголя в 2025 году снизилось в 67 регионах России, сильнее всего в Пермском крае, Иркутской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

Так, в декабре прошлого года потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 8,06 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на январь. При этом оно сократилось в 67 российских регионах, а увеличилось в 18 субъектах. По новым регионам данных пока нет.

Сильнее всего в течение прошлого года потребление сократилось в Пермском крае - на 3,2 литра и в декабре за последний год составило 8,8 литра. В Иркутской области оно уменьшилось на 2,9 литра, достигнув 7,4 литра, а в Кировской - на 2,8 литра, составив 11,3 литра.

В пятерку также вошли Калужская область, где на декабрь за последний год было выпито на 2,6 литра меньше - 7,6 литра. Жители Хакасии сократили потребление алкоголя на 2,4 литра - до 10,1 литра по итогам 12 месяцев.

Еще как минимум на два литра стали пить меньше в Кемеровской, Пензенской, Смоленской и Тюменской областях, Забайкальском крае и Карелии.

Одновременно наиболее значительный прирост потребления алкоголя в 2025 году показали Чукотка - там потребление увеличилось до 14,1 литра в декабре против 12,2 в январе. В тройку вошли Воронежская область, где был зафиксирован рост на 1,3 литра - до 8,9 литра, а также Костромская область с ростом на 1,1 литра - до 11,5 литра.

Наиболее значительное потребление алкоголя в декабре было в Ненецком автономном округе - 19,1 литра, а также в Еврейской автономной области (14,8 литра) и на Чукотке. Меньше всего алкоголя выпивали в Чечне, Ингушетии и Дагестане - менее одного литра на душу населения за последний год.