В России появится 99 модульных приемных отделений, заявил Мурашко

БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. До 2030 года в России появится 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр в понедельник с рабочей поездкой посетил Белгородскую область , где ознакомился с работой медицинских организаций региона, а также провел совещание с главой субъекта федерации Вячеславом Гладковым о развитии системы здравоохранения.

"По поручению президента в стране реализуется проект по модернизации стационарного звена скорой помощи Это 99 объектов, которые мы до 2030 года введем. Белгород стал одним из регионов, которые реализуют сегодня этот проект", - сказал Мурашко журналистам.

Он вместе с Гладковым также посетил раненых бойцов, которым оказывается медицинская помощь в регионе. Они провели ряд консилиумов по этой теме, так как для участников специальной военной операции нужен иногда более длительный период реабилитации, а также требуется привлечение большего количества ресурсов.