В России появится 99 модульных приемных отделений, заявил Мурашко

23:25 26.01.2026
общество, россия, белгородская область, белгород, михаил мурашко, вячеслав гладков
Общество, Россия, Белгородская область, Белгород, Михаил Мурашко, Вячеслав Гладков
© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. До 2030 года в России появится 99 модульных приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр в понедельник с рабочей поездкой посетил Белгородскую область, где ознакомился с работой медицинских организаций региона, а также провел совещание с главой субъекта федерации Вячеславом Гладковым о развитии системы здравоохранения.
"По поручению президента в стране реализуется проект по модернизации стационарного звена скорой помощи Это 99 объектов, которые мы до 2030 года введем. Белгород стал одним из регионов, которые реализуют сегодня этот проект", - сказал Мурашко журналистам.
Он вместе с Гладковым также посетил раненых бойцов, которым оказывается медицинская помощь в регионе. Они провели ряд консилиумов по этой теме, так как для участников специальной военной операции нужен иногда более длительный период реабилитации, а также требуется привлечение большего количества ресурсов.
"Видим, что для улучшения и ускорения лечения нужно еще ряд медицинских, в том числе, специалистов привлекать. Поэтому это очень важно видеть, чувствовать и обсуждать", - добавил министр.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
22 января, 12:01
 
ОбществоРоссияБелгородская областьБелгородМихаил МурашкоВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
