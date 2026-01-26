Рейтинг@Mail.ru
15:02 26.01.2026 (обновлено: 15:04 26.01.2026)
Сеть 7-Еleven зарегистрировала три товарных знака в России
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 26.01.2026
Сеть 7-Еleven зарегистрировала три товарных знака в России

© REUTERS / Issei KatoЛоготип сети магазинов 7-Eleven
Логотип сети магазинов 7-Eleven. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, в апреле 2025 года сеть подала заявки на регистрацию трех товарных знаков с разновидностями своего логотипа - все они с цифрой семь и оформлены в оранжевом, зеленом, красном и белом цвете. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Под этим брендом сеть магазинов хочет осуществлять в России услуги по розничной и оптовой торговле товарами широкого потребления, а также работать в качестве виртуальных ресторанов и кафетериев.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Я/Мы Мадуро"
22 января, 18:51
 
