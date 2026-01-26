https://ria.ru/20260126/rossija-2070339609.html
Сеть 7-Еleven зарегистрировала три товарных знака в России
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 26.01.2026
