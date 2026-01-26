https://ria.ru/20260126/rossija-2070288940.html
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным - РИА Новости, 26.01.2026
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
Беременные будут проходить осмотр врачей разного профиля в четко установленные сроки, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир...
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
Минздрав утвердил новый порядок оказания медпомощи беременным
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Беременные будут проходить осмотр врачей разного профиля в четко установленные сроки, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов.
"Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет, что позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию", — рассказал он.
Речь идет об осмотре терапевта, офтальмолога, стоматолога и других специалистов.
Новый порядок соответствует клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов "Нормальная беременность" и направлен на повышение качества и безопасности оказания медпомощи беременным, роженицам и родильницам, добавил Климов.
С этого года россиянки также получили возможность бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование, его включили в программу государственных гарантий. Эта процедура позволяет оценить риск развития у ребенка синдромов Дауна, Эдвардса и Патау, а также генетических аномалий, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом.