В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Беременные будут проходить осмотр врачей разного профиля в четко установленные сроки, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов.

"Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет, что позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику, прогнозировать возможные осложнения и назначать профилактическую терапию", — рассказал он.

Речь идет об осмотре терапевта, офтальмолога, стоматолога и других специалистов.

Новый порядок соответствует клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов "Нормальная беременность" и направлен на повышение качества и безопасности оказания медпомощи беременным, роженицам и родильницам, добавил Климов.