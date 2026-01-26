https://ria.ru/20260126/rossija-2070285158.html
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T11:14:00+03:00
2026-01-26T11:14:00+03:00
2026-01-26T11:14:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260123/arakchi-2069765354.html
иран
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Песков: РФ по ситуации вокруг Ирана хочет от всех сторон ориентации на мир