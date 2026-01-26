Рейтинг@Mail.ru
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
11:14 26.01.2026
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков
Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 26.01.2026
в мире
иран
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
в мире, иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Россия ожидает сдержанности в ситуации вокруг Ирана, заявил Песков

Песков: РФ по ситуации вокруг Ирана хочет от всех сторон ориентации на мир

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия по ситуации вокруг Ирана хотела бы ожидать от всех сторон сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать от всех заинтересованных сторон сдержанности и ориентированности на исключительно мирные переговоры для урегулирования тех проблем, которые кажутся актуальными", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
