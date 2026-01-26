Рейтинг@Mail.ru
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
09:26 26.01.2026
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи, следует из рейтинга Global Firepower. РИА Новости, 26.01.2026
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира

Global Firepower: Россия осталась на втором месте в мире по уровню военной мощи

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи, следует из рейтинга Global Firepower.
"По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран", — говорится в публикации.
© Global Firepower
Ежегодный рейтинг военной мощи Global Firepower
Возглавляют рейтинг США. В первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина оказалась двадцатой.
Военная мощь 145 стран оценивается по более чем 60 факторам, среди которых финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.
Помимо этого, Global Firepower представил рейтинг военно-морских сил 51 страны по тоннажу. В этом списке российский ВМФ занимает третье место в мире, уступая только США и Китаю.
