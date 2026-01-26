https://ria.ru/20260126/rossija-2070250650.html
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав выросло в России за последние годы, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится, что в последние несколько лет в России
наблюдается тенденция к увеличению доли аварий с водителями, не имеющими водительских прав. Так, в 2024 году доля таких ДТП составила более одной десятой части из общего числа аварий. При этом более половины таких водителей - мотоциклисты.
Вместе с тем за последние годы снизилось число ДТП с пьяными водителями почти в 1,5 раза. А количество погибших с участием водителей под наркотиками составило 339 человек за 2024 год - увеличилось на 34,5% по сравнению с показателями 2023 года.