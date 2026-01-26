В России выросло число ДТП по вине водителей без прав

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав выросло в России за последние годы, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Вместе с тем за последние годы снизилось число ДТП с пьяными водителями почти в 1,5 раза. А количество погибших с участием водителей под наркотиками составило 339 человек за 2024 год - увеличилось на 34,5% по сравнению с показателями 2023 года.