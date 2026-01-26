Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав - РИА Новости, 26.01.2026
08:33 26.01.2026
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав - РИА Новости, 26.01.2026
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав
Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав выросло в России за последние годы, следует из документа, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 26.01.2026
В России выросло число ДТП по вине водителей без прав

РИА Новости: в России выросло число ДТП с участием водителей без прав

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с участием водителей без прав выросло в России за последние годы, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится, что в последние несколько лет в России наблюдается тенденция к увеличению доли аварий с водителями, не имеющими водительских прав. Так, в 2024 году доля таких ДТП составила более одной десятой части из общего числа аварий. При этом более половины таких водителей - мотоциклисты.
Вместе с тем за последние годы снизилось число ДТП с пьяными водителями почти в 1,5 раза. А количество погибших с участием водителей под наркотиками составило 339 человек за 2024 год - увеличилось на 34,5% по сравнению с показателями 2023 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мужчину оштрафовали за встроенную в куртку камеру на экзамене по ПДД
7 января, 07:37
 
