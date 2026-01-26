МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ, новые угрозы будут своевременно и жестко пресекаться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
«
"Россия готова к любому развитию событий. Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о будущем режима контроля над вооружениями после 5 февраля.
В этом контексте он отметил, что сегодня, помимо традиционных стратегических наступательных вооружений, появляются новые, очень мощные виды вооружений.
"Этим занимаются все страны. И мы, конечно. За примерами ходить далеко не надо: достаточно вспомнить системы "Буревестник", "Орешник", "Посейдон", - подчеркнул Медведев.