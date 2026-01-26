Россия готова к любому развитию событий после истечения срока действия ДСНВ

«

"Россия готова к любому развитию событий. Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о будущем режима контроля над вооружениями после 5 февраля.