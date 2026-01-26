https://ria.ru/20260126/rossija-2070229083.html
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать - РИА Новости, 26.01.2026
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
Если бы у Москвы не было ядерного оружия, то Россия могла уже перестать существовать как страна, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:37:00+03:00
2026-01-26T00:37:00+03:00
2026-01-26T00:37:00+03:00
в мире
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975132388_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_54c95428288c405efe5093d8af54255a.jpg
https://ria.ru/20260126/obama-2070227272.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975132388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38e08d3f72161bef15f61f9c919a1e2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
Медведев: если бы у России не было ядерного оружия, она бы уже не существовала