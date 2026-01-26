Рейтинг@Mail.ru
00:37 26.01.2026
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать
Если бы у Москвы не было ядерного оружия, то Россия могла уже перестать существовать как страна, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T00:37:00+03:00
2026-01-26T00:37:00+03:00
в мире
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
россия
москва
в мире, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев: без ядерного оружия Россия могла бы перестать существовать

Медведев: если бы у России не было ядерного оружия, она бы уже не существовала

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Если бы у Москвы не было ядерного оружия, то Россия могла уже перестать существовать как страна, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В интервью изданию "Коммерсант" он заявил, что ядерное оружие остается самым надежным способом для защиты суверенитета страны.
"Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было", - отметил он в интервью.
Пятого февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
1 апреля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев вспомнил свои разговоры с Обамой во время работы над ДСНВ
В миреРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
