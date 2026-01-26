Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье - РИА Новости, 26.01.2026
14:29 26.01.2026
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского областного социально-гуманитарного института, запретил прием в Кубанский институт профессионального образования, а также объявил предостережения 11 образовательным организациям.
"В соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: НОУ ВПО "Московский областной социально-гуманитарный институт. В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в: АНОО ВО "Кубанский институт профессионального образования", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения 11 вузам, среди них Уральский государственный горный университет, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и другие.
