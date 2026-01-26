Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье

Отмечается, что Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения 11 вузам, среди них Уральский государственный горный университет, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и другие.