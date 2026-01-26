https://ria.ru/20260126/roskosmos-2070424961.html
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву
"Роскосмос" в своем Telegram-канале опубликовал сделанный из космоса снимок циклона, в результате которого Москву скоро накроет снегопад. РИА Новости, 26.01.2026
москва
россия
роман вильфанд
роскосмос
гидрометцентр
мощные вспышки на солнце
москва, россия, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр, мощные вспышки на солнце
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Роскосмос, Гидрометцентр, Мощные вспышки на Солнце
