Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/roskosmos-2070424961.html
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву - РИА Новости, 26.01.2026
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву
"Роскосмос" в своем Telegram-канале опубликовал сделанный из космоса снимок циклона, в результате которого Москву скоро накроет снегопад. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:25:00+03:00
2026-01-26T21:25:00+03:00
москва
россия
роман вильфанд
роскосмос
гидрометцентр
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070424534_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_4a0eec2ff945f4b4e6578def7c1b0049.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070407083.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070424534_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_9ebbe9f2a747397629953f0daeb84f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, роман вильфанд, роскосмос, гидрометцентр, мощные вспышки на солнце
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Роскосмос, Гидрометцентр, Мощные вспышки на Солнце
"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву

Роскосмос опубликовал снимок циклона, который накроет Москву снегопадом

© Фото : Роскосмос/Telegram "Роскосмос" показал фото циклона, который накроет Москву в ночь на 27 января
 Роскосмос показал фото циклона, который накроет Москву в ночь на 27 января - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Роскосмос/Telegram
"Роскосмос" показал фото циклона, который накроет Москву в ночь на 27 января
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Роскосмос" в своем Telegram-канале опубликовал сделанный из космоса снимок циклона, в результате которого Москву скоро накроет снегопад.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник сообщил РИА Новости, что сильный затяжной снегопад с ветром в семь-12 метров в секунду ожидается в Москве в ночь на вторник. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности со вторника по четверг в Москве.
"Двадцать шестого января к столице приблизился снежный циклон... Как выглядит циклон, показали спутники "Роскосмоса", - говорится в описании к фотографии.
Изображение получили с помощью съемки со спутников серии "Электро-Л" и "Арктика-М", уточнил "Роскосмос".
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Аэропорты Москвы могут скорректировать расписание из-за снегопада
Вчера, 19:58
 
МоскваРоссияРоман ВильфандРоскосмосГидрометцентрМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала