"Роскосмос" показал снежный циклон, который скоро накроет Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник сообщил РИА Новости, что сильный затяжной снегопад с ветром в семь-12 метров в секунду ожидается в Москве в ночь на вторник. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности со вторника по четверг в Москве.