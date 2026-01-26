Контракт по ядерному топливу для Узбекистана могут заключить к декабрю

ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Контракт на поставку ядерного топлива для проекта первой АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" планируется заключить к декабрю 2026 года, сообщается в проекте госпрограммы на текущий год.

Проект госпрограммы на 2026 год обнародован на сайте национальной стратегии страны до 2030 года uzbekistan2030.uz в рамках мероприятий в текущем году.

"Заключение контракта на поставку ядерного топлива для атомной электростанции. Срок реализации - декабрь 2026 года", - говорится в тексте документа.

В рамках данного этапа к указанному сроку планируется изучить вопрос использования сырья, предоставляемого заказчиком, при производстве топлива для атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что проект госпрограммы предусматривает перенос сроков заливки первого бетона в фундамент АЭС с марта на декабрь 2026 года.

В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана . " Росатом " выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании.