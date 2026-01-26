https://ria.ru/20260126/rosatom-2070337944.html
Контракт по ядерному топливу для Узбекистана могут заключить к декабрю
Контракт по ядерному топливу для Узбекистана могут заключить к декабрю - РИА Новости, 26.01.2026
Контракт по ядерному топливу для Узбекистана могут заключить к декабрю
Контракт на поставку ядерного топлива для проекта первой АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" планируется заключить к декабрю 2026 года,... РИА Новости, 26.01.2026
Новости
ТАШКЕНТ, 26 янв – РИА Новости. Контракт на поставку ядерного топлива для проекта первой АЭС в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" планируется заключить к декабрю 2026 года, сообщается в проекте госпрограммы на текущий год.
Проект госпрограммы на 2026 год обнародован на сайте национальной стратегии страны до 2030 года uzbekistan2030.uz в рамках мероприятий в текущем году.
"Заключение контракта на поставку ядерного топлива для атомной электростанции. Срок реализации - декабрь 2026 года", - говорится в тексте документа.
В рамках данного этапа к указанному сроку планируется изучить вопрос использования сырья, предоставляемого заказчиком, при производстве топлива для атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что проект госпрограммы предусматривает перенос сроков заливки первого бетона в фундамент АЭС с марта на декабрь 2026 года.
В мае 2024 года в Ташкенте
был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана
. "Росатом
" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании.
В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭ
Р-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.