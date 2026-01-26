https://ria.ru/20260126/rol-2070417851.html
Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале
Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале
шоубиз
в мире
турция
турция
в мире, турция
СТАМБУЛ, 26 янв – РИА Новости.
Попавшегося на наркотиках актера популярного турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукана Гюнгёра лишили главной роли в сериале, ему уже подобрали замену, сообщает телеканал TGRT Haber
.
Гюнгёр в январе на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать, утверждали СМИ. Актер был задержан в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, через двое суток его отпустили на свободу после дачи показаний.
"Вскоре после того, как стало известно о положительном результате теста Гюнгёра на наркотики, начались поиски актера ему на замену. Роль Фатиха в новом сезоне сериала теперь сыграет актер Эмре Динлер", - сообщил канал.
Полиция Турции
проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры, среди которых актриса турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу, обладательница титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу, главный редактор турецкого телеканала Habertürk и популярный телеведущий Мехмет Акиф Эрсой. Также был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран.