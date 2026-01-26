Елену Геворкян назначили исполняющей обязанности ректора МГПУ

"Исполняющим обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян. На протяжении 17 лет она работает в университете - занимала должности проректора по научной работе и первого проректора", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что Елена Геворкян - управленец, глубоко погруженный в процессы университета, стратегию его развития и текущую образовательную повестку. За достижения в области образования удостоена премии правительства РФ, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.