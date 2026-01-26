Елену Геворкян назначили исполняющей обязанности ректора МГПУ

Рейтинг@Mail.ru
18:34 26.01.2026
россия, игорь реморенко
Россия, Игорь Реморенко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Главное здание Московского педагогического государственного университета
Главное здание Московского педагогического государственного университета. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Исполняющей обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"Исполняющим обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян. На протяжении 17 лет она работает в университете - занимала должности проректора по научной работе и первого проректора", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что Елена Геворкян - управленец, глубоко погруженный в процессы университета, стратегию его развития и текущую образовательную повестку. За достижения в области образования удостоена премии правительства РФ, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Игорь Реморенко принял решение покинуть должность ректора Московского городского педагогического университета по собственному желанию", - напомнили в пресс-службе.
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России
В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России
22 января, 05:11
 
Россия
Игорь Реморенко
 
 
