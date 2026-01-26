https://ria.ru/20260126/rektor-2070394014.html
Елену Геворкян назначили исполняющей обязанности ректора МГПУ
Елену Геворкян назначили исполняющей обязанности ректора МГПУ - РИА Новости, 26.01.2026
Елену Геворкян назначили исполняющей обязанности ректора МГПУ
26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Исполняющей обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян, сообщили
РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
"Исполняющим обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян. На протяжении 17 лет она работает в университете - занимала должности проректора по научной работе и первого проректора", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что Елена Геворкян - управленец, глубоко погруженный в процессы университета, стратегию его развития и текущую образовательную повестку. За достижения в области образования удостоена премии правительства РФ, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Игорь Реморенко принял решение покинуть должность ректора Московского городского педагогического университета по собственному желанию", - напомнили в пресс-службе.