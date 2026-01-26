Реконструкция крыла Белого дома продлится до конца срока Трампа

Сотрудник Секретной службы также сообщил, что в связи с работами по реконструкции Восточного крыла власти временно закрыли парк Лафайетт, расположенный с северной стороны Белого дома, однако добавил, что его могут снова открыть для посетителей раньше, чем завершатся строительные работы в самом Белом доме.