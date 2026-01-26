https://ria.ru/20260126/rekonstruktsiya-2070233652.html
Реконструкция крыла Белого дома продлится до конца срока Трампа
Реконструкция Восточного крыла Белого дома продлится до конца второго срока американского президента Дональда Трампа, рассказали РИА Новости в Секретной службе...
сша
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Реконструкция Восточного крыла Белого дома продлится до конца второго срока американского президента Дональда Трампа, рассказали РИА Новости в Секретной службе США.
"Реконструкция Восточного крыла будет проходить следующие три года", - сообщил агентству представитель ведомства.
Таким образом, строительные работы продлятся до конца 2028 года, как и полномочия действующего главы государства в США
.
Сотрудник Секретной службы также сообщил, что в связи с работами по реконструкции Восточного крыла власти временно закрыли парк Лафайетт, расположенный с северной стороны Белого дома, однако добавил, что его могут снова открыть для посетителей раньше, чем завершатся строительные работы в самом Белом доме.
После вступления в должность Трамп
начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент снес Восточное крыло.