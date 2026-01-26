Рейтинг@Mail.ru
Медведев: реализация ДСНВ могла бы расширить диалог с США - РИА Новости, 26.01.2026
00:43 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/realizatsija-2070229934.html
Медведев: реализация ДСНВ могла бы расширить диалог с США
2026-01-26T00:43:00+03:00
2026-01-26T00:43:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дмитрий медведев
владимир путин
дональд трамп
единая россия
в мире, сша, россия, китай, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, единая россия
В мире, США, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Единая Россия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Реализация российской инициативы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности и расширение стратегического диалога с США, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США", - сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ. Однако в январе Трамп в интервью газете New York Times прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
США пока не отреагировали на предложение по ДСНВ, заявил Песков
2 октября 2025, 11:31
 
