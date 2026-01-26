Рейтинг@Mail.ru
14:16 26.01.2026 (обновлено: 14:47 26.01.2026)
Еврокомиссия начала расследование в отношении ИИ Grok
Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота Grok из-за генерации им сексуализированного контента, сообщается на сайте ЕК.
Флагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флагманская ИИ-модель Grok 3. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота Grok из-за генерации им сексуализированного контента, сообщается на сайте ЕК.
"Европейская комиссия начала новое официальное расследование в отношении компании X в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA)", - говорится в заявлении.
В расследования компетентные органы оценят, надлежащим ли образом компания оценила риски, связанные с работой Grok на территории ЕС. Как сообщается в публикации, имеются в виду риски, связанные с распространением незаконного в ЕС контента, в частности, изображений сексуального характера, в том числе контента, связанного с сексуальным насилием над детьми.
"Дипфейки сексуализированного содержания с изображением женщин и детей представляют собой жестокую, неприемлемую форму унижения. В ходе этого расследования мы определим, выполнила ли компания X свои юридические обязательства в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA) или же она рассматривала права европейских граждан, включая права женщин и детей, как сопутствующий ущерб от предоставления своих услуг", - приводятся в сообщении слова вице-председателя ЕК Хенны Вирккунен.
Кроме того, в заявлении сообщается, что ЕК продлила текущее расследование, начатое в отношении компании X в декабре 2023 года, чтобы установить, провела ли та надлежащую оценку рисков, связанных с алгоритмами подбора рекомендаций.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах за нарушение закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
