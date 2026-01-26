https://ria.ru/20260126/pushilin-2070257016.html
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Проникновения ВС РФ в кварталы города Красный Лиман фиксируются в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин: российские военные проникают в кварталы Красного Лимана