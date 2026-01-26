Рейтинг@Mail.ru
Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске
19:13 26.01.2026
Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске
Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске
Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске
Певице Алле Пугачевой грозит штраф в крупном размере, если она не снесет пирс у своего поместья на берегу реки Истры в подмосковном Солнечногорске, рассказал... РИА Новости, 26.01.2026
истра, солнечногорск, москва, алла пугачева, александр хаминский, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Истра, Солнечногорск, Москва, Алла Пугачева, Александр Хаминский, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске

РИА Новости: Пугачевой грозит крупный штраф за незаконный пирс в Солнечногорске

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певице Алле Пугачевой грозит штраф в крупном размере, если она не снесет пирс у своего поместья на берегу реки Истры в подмосковном Солнечногорске, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Росприроднадзор обязал Пугачеву снести пирс из-за нарушений. Ведомство, по данным канала, выяснило, что пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. Росприроднадзор дал певице месяц на демонтаж пирса.
"Предостережение Росприроднадзора вполне закономерно. Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет. Если же Пугачева проигнорирует предостережение Росприроднадзора, то пирс будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу. Более того, если будет установлено, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа", - рассказал Хаминский.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она возвращалась в Россию 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Пугачева может лишиться товарного знака "Рождественские встречи"
28 ноября 2025, 09:30
 
Истра, Солнечногорск, Москва, Алла Пугачева, Александр Хаминский, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
