Пугачевой пригрозили штрафом за незаконный пирс в Солнечногорске

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Певице Алле Пугачевой грозит штраф в крупном размере, если она не снесет пирс у своего поместья на берегу реки Истры в подмосковном Солнечногорске, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.