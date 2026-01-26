Рейтинг@Mail.ru
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:31 26.01.2026 (обновлено: 14:32 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/pugacheva-2070332829.html
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева - РИА Новости, 26.01.2026
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева
Росприроднадзор обязал Аллу Пугачеву снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за нарушений, сообщает Mash. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:31:00+03:00
2026-01-26T14:32:00+03:00
шоубиз
истра
солнечногорск
саратов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
алла пугачева
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
https://realty.ria.ru/20260114/sud-2067735253.html
https://ria.ru/20260124/mirazh-2069392128.html
истра
солнечногорск
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
истра, солнечногорск, саратов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), алла пугачева, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Шоубиз, Истра, Солнечногорск, Саратов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Алла Пугачева, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева

Mash: Пугачевой дали месяц на демонтаж личного пирса в Солнечногорске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Росприроднадзор обязал Аллу Пугачеву снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за нарушений, сообщает Mash.
"Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. На демонтаж у Аллы Борисовны есть месяц", — говорится в публикации.
Отмечается, что в случае невыполнения требований певице могут грозить штрафы за незаконное использование водоема, на котором располагается пирс. Если дело дойдет до суда, сооружение снесут принудительно.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Суд оставил без удовлетворения иск о незаконности пирса Пугачевой
14 января, 09:30
"Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей", — подчеркивается в материале.
Московско-Оское бассейновое водное управление 14 января сообщило, что Кировский районный суд города Саратова оставил без удовлетворения иск адвоката Глеба Рыськова, который хотел признать пирс Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище незаконным.
Рыськов хотел выкупить право водопользования на части водохранилища, но не смог добиться проведения аукциона, поскольку торги невозможны из-за расположенного на части акватории пирса Пугачевой.
Группа Мираж - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Как сложилась судьба участниц группы "Мираж"
24 января, 09:22
 
ШоубизИстраСолнечногорскСаратовФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Алла ПугачеваФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала