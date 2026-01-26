"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Росприроднадзор обязал Аллу Пугачеву снести пирс у своего поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске из-за нарушений, сообщает Mash.
"Ведомство проверило пристань на Истринском водохранилище и выяснило: пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности, не стоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитован для швартовки и мешает проведению торгов по акватории. На демонтаж у Аллы Борисовны есть месяц", — говорится в публикации.
Отмечается, что в случае невыполнения требований певице могут грозить штрафы за незаконное использование водоема, на котором располагается пирс. Если дело дойдет до суда, сооружение снесут принудительно.
"Отдельно Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба. Если экспертиза покажет загрязнение воды или гибель рыбы, сумма штрафа может составить несколько миллионов рублей", — подчеркивается в материале.
Московско-Оское бассейновое водное управление 14 января сообщило, что Кировский районный суд города Саратова оставил без удовлетворения иск адвоката Глеба Рыськова, который хотел признать пирс Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище незаконным.
Рыськов хотел выкупить право водопользования на части водохранилища, но не смог добиться проведения аукциона, поскольку торги невозможны из-за расположенного на части акватории пирса Пугачевой.
Как сложилась судьба участниц группы "Мираж"
24 января, 09:22