В Оренбургской области при обрушении горной породы погиб проходчик - РИА Новости, 26.01.2026
08:06 26.01.2026
В Оренбургской области при обрушении горной породы погиб проходчик
В Оренбургской области при обрушении горной породы погиб проходчик
происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 26 янв - РИА Новости. Рабочий-проходчик погиб при обрушении горной породы в Гайском горно-обогатительном комбинате, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в Гайском ГОК произошло обрушение горной выработки, площадь устанавливается.
"По уточненной информации, при производстве горных работ проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.
