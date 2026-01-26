https://ria.ru/20260126/prohodchik-2070248338.html
В Оренбургской области при обрушении горной породы погиб проходчик
Рабочий-проходчик погиб при обрушении горной породы в Гайском горно-обогатительном комбинате, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
оренбургская область
УФА, 26 янв - РИА Новости.
Рабочий-проходчик погиб при обрушении горной породы в Гайском горно-обогатительном комбинате, сообщает
ГУМЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в Гайском ГОК произошло обрушение горной выработки, площадь устанавливается.
"По уточненной информации, при производстве горных работ проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении ГУМЧС по региону.