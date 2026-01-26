https://ria.ru/20260126/professor-2070296297.html
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей профессора Гарвардского университета в США Олега Ицхоки* (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
Министерство юстиции России включило Олега Ицхоки* в реестр иностранных агентов 5 сентября 2025 года.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 26 января 2026 года профессор экономики Гарвардского Университета (США) Ицхоки* Олег Евгеньевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.
*Признан в РФ иностранным агентом