В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
11:59 26.01.2026 (обновлено: 12:00 26.01.2026)
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах
В Москве оштрафовали профессора Гарварда за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей профессора Гарвардского университета в США Олега Ицхоки* (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
Министерство юстиции России включило Олега Ицхоки* в реестр иностранных агентов 5 сентября 2025 года.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 26 января 2026 года профессор экономики Гарвардского Университета (США) Ицхоки* Олег Евгеньевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов
8 января, 13:22
 
