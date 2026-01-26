Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела - РИА Новости, 26.01.2026
04:26 26.01.2026
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела - РИА Новости, 26.01.2026
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот, к ним относятся... РИА Новости, 26.01.2026
общество
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела

РИА Новости: чеснок и лук могут вызвать неприятный запах тела

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот, к ним относятся красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Некоторые продукты питания могут провоцировать неприятный запах тела из-за содержания серы, аминокислот или веществ, которые выводятся через пот. Это красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи вроде карри", - рассказала Чистик.
По ее словам, красное мясо медленно переваривается, выделяя специфические аминокислоты, что приводит к стойкому аромату на несколько часов или недель. Чеснок, лук, карри и капуста содержат серу, газы от которой проникают через кожу, усиливая запах на дни.
"Редис, редька и продукты с клетчаткой - отруби, злаки - провоцируют газы, влияющие на пот при переедании", - добавила врач.
