В России снизились продажи водки

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Продажи водки в России снизились в 2025 году на 3,6% по сравнению с 2024 годом - до 73,315 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 12,7% и составил 18,808 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Вместе с тем коньяка продали на 9,2% меньше - 12,853 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,3%, составив 1,526 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в 2025 году на 1,1% меньше - 119,979 миллиона декалитров.

Одновременно виноградного вина в 2025 году реализовали на 1,9% меньше, чем в 2024 году - 56,004 миллиона декалитров. Продажи игристых вин уменьшились на 3,2% - до 22,771 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,7% и составила 1,154 миллиона декалитров.