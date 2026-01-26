Рейтинг@Mail.ru
В России снизились продажи водки - РИА Новости, 26.01.2026
08:06 26.01.2026
В России снизились продажи водки
В России снизились продажи водки - РИА Новости, 26.01.2026
В России снизились продажи водки
Продажи водки в России снизились в 2025 году на 3,6% по сравнению с 2024 годом - до 73,315 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных... РИА Новости, 26.01.2026
россия
экономика
россия
россия, экономика
Россия, Экономика
В России снизились продажи водки

Продажи водки в России снизились в 2025 году на 3,6 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид
Бутылки с водкой
Бутылки с водкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Бутылки с водкой. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Продажи водки в России снизились в 2025 году на 3,6% по сравнению с 2024 годом - до 73,315 миллиона декалитров, в то же время объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 12,7% и составил 18,808 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Вместе с тем коньяка продали на 9,2% меньше - 12,853 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,3%, составив 1,526 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% продали в 2025 году на 1,1% меньше - 119,979 миллиона декалитров.
Одновременно виноградного вина в 2025 году реализовали на 1,9% меньше, чем в 2024 году - 56,004 миллиона декалитров. Продажи игристых вин уменьшились на 3,2% - до 22,771 миллиона декалитров. Реализация ликерных вин уменьшилась на 10,7% и составила 1,154 миллиона декалитров.
Общий объем продаж алкогольной продукции в России в 2025 году составил 205,798 миллиона декалитров, уменьшившись по сравнению с 2024 годом на 9,3%.
Водка Столичная - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В ОП предложили ограничить продажу крепкого алкоголя
23 января, 01:41
 
Россия
Экономика
 
 
