В Приморье обжалуют отказ в иске о подмене младенцев в роддоме

"Случаи (подмены детей - ред.) есть, но они не массовые. Даже в уголовном кодексе есть статья о подмене детей. Ситуации такие есть, тем более в советские времена, когда условия в медицине были хуже. Мы не первые в этом случае, но увидели, что практика пошла отрицательная. (Суды) стали исходить из того, что подмена в один день осуществляется, а раз не было в Советском Союзе этого закона, то сейчас не надо выплачивать компенсацию. Это, считаем, неправильно", - отметил Зорин.