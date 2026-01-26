В Приморье обжалуют отказ в иске о подмене младенцев в роддоме

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Решения судов, отказавших в иске двум приморским семьям, которые пытаются взыскать 30 миллионов рублей ущерба из-за возможной подмены двух их сыновей в роддоме Лесозаводска в 1989 году, планируется обжаловать в Верховном и Конституционном судах РФ, сообщил РИА Новости адвокат истцов Александр Зорин.
Две семьи в Приморье в судах добиваются выплат компенсации в 30 миллионов рублей за то, что двух их сыновей якобы перепутали в роддоме приморского Лесозаводска в 1989 году, а узнали они об этом лишь недавно с помощью теста ДНК. СУСК сообщало, что следователи начали проверку, в том числе действия должностных лиц будут проверяться на предмет наличия в них признаков состава преступления по статье 153 УК РФ "Подмена ребенка".
"Тверской районный суд отклонил иск, апелляция Мосгорсуда отклонила, Второй кассационный суд также на днях отклонил. Мы планируем подать жалобу в Верховный суд РФ и в Конституционный суд. Сейчас мы ждем определение от Второго кассационного суда общей юрисдикции и сразу подаем жалобу в Верховный суд", - сказал Зорин.
Он отметил, что при определении суммы ущерба была рассмотрена практика аналогичных исков, где в подобных случаях суды назначали компенсации морального ущерба в 1-2 миллиона рублей.
"Но дела эти давние, 10-летней давности. С учетом инфляции мы определили среднюю сумму - по 3 миллиона в пользу каждого из истцов. У нас 10 истцов: двое детей, матери и отцы, братья и сестры, бабушки", - рассказал собеседник агентства.
Адвокат отметил, что в похожей ситуации суд в Челябинске удовлетворил иск в 2008 году.
"Случаи (подмены детей - ред.) есть, но они не массовые. Даже в уголовном кодексе есть статья о подмене детей. Ситуации такие есть, тем более в советские времена, когда условия в медицине были хуже. Мы не первые в этом случае, но увидели, что практика пошла отрицательная. (Суды) стали исходить из того, что подмена в один день осуществляется, а раз не было в Советском Союзе этого закона, то сейчас не надо выплачивать компенсацию. Это, считаем, неправильно", - отметил Зорин.
Он пояснил, что если вышестоящая инстанция удовлетворит иск, то деньги должно будет выплатить министерство финансов Приморского края.