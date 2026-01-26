Рейтинг@Mail.ru
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году
16:12 26.01.2026 (обновлено: 17:32 26.01.2026)
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году - РИА Новости, 26.01.2026
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году
В Приморском крае следователи начали проверку после сообщений о том, что в 1989 году в одном из роддомов могли перепутать двух младенцев, сообщил региональный... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
россия
лесозаводск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
лесозаводск
приморский край
происшествия, россия, лесозаводск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лесозаводск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году

В Приморье проверят данные о подмене двух младенцев в роддоме в 1989 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. В Приморском крае следователи начали проверку после сообщений о том, что в 1989 году в одном из роддомов могли перепутать двух младенцев, сообщил региональный главк СК.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о предположительной подмене в 1989 году двух младенцев мужского пола в одном из роддомов города Лесозаводска. Согласно сообщениям в СМИ, многие годы дети воспитывались в чужих семьях, и информация об этом стала известна их биологическим родителям лишь спустя длительное время", — говорится в релизе.
Как стало известно из соцсетей, две семьи пытаются добиться в суде компенсации в 30 миллионов рублей за то, что их сыновей якобы перепутали в роддоме, а узнали они об этом лишь недавно, проведя генетическую экспертизу.
Следователи проверяют, нет ли в действиях должностных лиц признаков преступления по статье "Подмена ребенка". Они запросят медицинские документы и назначат соответствующие экспертизы.
Как рассказал РИА Новости адвокат истцов Александр Зорин, Тверской районный суд, апелляция Мосгорсуда и Второй кассационный суд отказали им в компенсации. Теперь они намерены обратиться в Верховный и Конституционный суды.
Адвокат отметил, что случаи подмены детей бывают, хотя и редко, — например, в похожей ситуации суд в Челябинске удовлетворил иск в 2008 году. Но теперь, по словам Зорина, суды стали исходить из того, что если в Советском Союзе не было статьи о подмене детей, то сейчас выплачивать компенсацию не надо.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей
20 января, 19:40
 
ПроисшествияРоссияЛесозаводскПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
