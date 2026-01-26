В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. В Приморском крае следователи начали проверку после сообщений о том, что в 1989 году в одном из роддомов могли перепутать двух младенцев, сообщил региональный главк СК.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о предположительной подмене в 1989 году двух младенцев мужского пола в одном из роддомов города Лесозаводска. Согласно сообщениям в СМИ, многие годы дети воспитывались в чужих семьях, и информация об этом стала известна их биологическим родителям лишь спустя длительное время", — говорится в релизе.
Как стало известно из соцсетей, две семьи пытаются добиться в суде компенсации в 30 миллионов рублей за то, что их сыновей якобы перепутали в роддоме, а узнали они об этом лишь недавно, проведя генетическую экспертизу.
Следователи проверяют, нет ли в действиях должностных лиц признаков преступления по статье "Подмена ребенка". Они запросят медицинские документы и назначат соответствующие экспертизы.
Как рассказал РИА Новости адвокат истцов Александр Зорин, Тверской районный суд, апелляция Мосгорсуда и Второй кассационный суд отказали им в компенсации. Теперь они намерены обратиться в Верховный и Конституционный суды.
Адвокат отметил, что случаи подмены детей бывают, хотя и редко, — например, в похожей ситуации суд в Челябинске удовлетворил иск в 2008 году. Но теперь, по словам Зорина, суды стали исходить из того, что если в Советском Союзе не было статьи о подмене детей, то сейчас выплачивать компенсацию не надо.