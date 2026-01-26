Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет

ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити на дебатах лидеров партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля пообещала уйти в отставку, если коалиция ее Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" ("Ниппон исин-но кай") не получат более половины мест, передает корреспондент РИА Новости.