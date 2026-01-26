Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/premer-2070264008.html
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет - РИА Новости, 26.01.2026
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет
Премьер Японии Санаэ Такаити на дебатах лидеров партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля пообещала уйти в отставку, если коалиция ее... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:06:00+03:00
2026-01-26T10:06:00+03:00
в мире
санаэ такаити
парламент японии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_81382dc4107c345c6eebf38e9f8e8568.jpg
https://ria.ru/20260120/yaponiya-2068929873.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_845e052abf88767fb00bd5a5a6abc673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санаэ такаити, парламент японии
В мире, Санаэ Такаити, Парламент Японии
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет

Такаити пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет на выборах

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити на дебатах лидеров партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля пообещала уйти в отставку, если коалиция ее Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" ("Ниппон исин-но кай") не получат более половины мест, передает корреспондент РИА Новости.
"Не испытываю! Обычно после роспуска парламента рейтинг правительства падает на порядок, так что я считаю, что у нас не так и много упало. Но если в этот раз ЛДП проиграет, то я не буду премьер-министром и не смогу осуществить политику, которую хочу. Если ЛДП и "Партия обновления Японии" ("Ниппон исин-но кай") не возьмут больше половины мест, я сразу же уйду в отставку. Поэтому буду стараться сейчас, сцепив зубы. Весело и бодро", - сказала Такаити в ходе трансляции, отвечая на вопрос о том, не испытывает ли она беспокойства из-за падения рейтингов правительства после роспуска нижней палаты.
Согласно последним опросам, рейтинг правительства Такаити остается высоким, на уровне 60%, но показывает падение от 4 до 10 процентных пунктов в зависимости от опроса.
Выборы в нижнюю палату парламента Японии состоятся 8 февраля.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Риск смены власти в Японии остается, считает эксперт
20 января, 04:59
 
В миреСанаэ ТакаитиПарламент Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала