Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет
в мире
санаэ такаити
парламент японии
ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Премьер Японии Санаэ Такаити на дебатах лидеров партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента 8 февраля пообещала уйти в отставку, если коалиция ее Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" ("Ниппон исин-но кай") не получат более половины мест, передает корреспондент РИА Новости.
"Не испытываю! Обычно после роспуска парламента рейтинг правительства падает на порядок, так что я считаю, что у нас не так и много упало. Но если в этот раз ЛДП проиграет, то я не буду премьер-министром и не смогу осуществить политику, которую хочу. Если ЛДП и "Партия обновления Японии" ("Ниппон исин-но кай") не возьмут больше половины мест, я сразу же уйду в отставку. Поэтому буду стараться сейчас, сцепив зубы. Весело и бодро", - сказала Такаити
в ходе трансляции, отвечая на вопрос о том, не испытывает ли она беспокойства из-за падения рейтингов правительства после роспуска нижней палаты.
Согласно последним опросам, рейтинг правительства Такаити остается высоким, на уровне 60%, но показывает падение от 4 до 10 процентных пунктов в зависимости от опроса.
Выборы в нижнюю палату парламента Японии состоятся 8 февраля.