Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время дебатов с лидерами политических партий в преддверии выборов в нижнюю палату ушла от ответа на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы строго придерживаемся трех безъядерных принципов как политики. Так я и отвечала в парламенте. Но что касается пункта "не ввозить", то мы придерживаемся ответов министра иностранных дел Окады. А именно - в случае чрезвычайной ситуации, если без единоразового разрешения входа в порт с атомным (оружием - ред.) нельзя защитить безопасность Японии, если возникнет такая ситуация, то власти примут решение и дадут разъяснения народу", - сказала она.