Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов - 26.01.2026
09:37 26.01.2026
Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов
Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов - РИА Новости, 26.01.2026
Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время дебатов с лидерами политических партий в преддверии выборов в нижнюю палату ушла от ответа на вопрос о том, будут... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
япония
сша
санаэ такаити
япония
сша
в мире, япония, сша, санаэ такаити
В мире, Япония, США, Санаэ Такаити
Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

Такаити ушла от ответа на вопрос о пересмотре трех безъядерных принципов

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время дебатов с лидерами политических партий в преддверии выборов в нижнюю палату ушла от ответа на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас мы находимся в процессе работы, я не могу давать прогнозы в одиночку. Но я считаю, что мы должны создать систему для того, чтобы как следует защитить японский народ, территории, морское и воздушное пространство", - сказала Такаити, отвечая на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа в ходе внесения изменений в три стратегических документа по национальной безопасности.
Роспуск нижней палаты парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Японии распустили нижнюю палату парламента
23 января, 07:18
При этом в ходе трансляции она подтвердила, что Япония строго придерживается трех безъядерных принципов.
"Мы строго придерживаемся трех безъядерных принципов как политики. Так я и отвечала в парламенте. Но что касается пункта "не ввозить", то мы придерживаемся ответов министра иностранных дел Окады. А именно - в случае чрезвычайной ситуации, если без единоразового разрешения входа в порт с атомным (оружием - ред.) нельзя защитить безопасность Японии, если возникнет такая ситуация, то власти примут решение и дадут разъяснения народу", - сказала она.
Ранее Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип "не ввозить ядерное оружие" подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты.
Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Эксперт прокомментировал обсуждение отказа Японии от неядерных принципов
15 ноября 2025, 13:26
 
В миреЯпонияСШАСанаэ Такаити
 
 
